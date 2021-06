Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 13210, Saint-Rémy-de-Provence Vieux Arbres… la biodiversité cachée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: 13210

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Les forêts des Alpilles, souvent jeunes, abritent pourtant quelques secteurs où les arbres ont eu le temps de vieillir. Une biodiversité originale se cache alors dans ces secteurs cachés. Une balade naturaliste vous permettra de découvrir ces secrets.



Les forêts des Alpilles, souvent jeunes, abritent pourtant quelques secteurs où les arbres ont eu le temps de vieillir. Une biodiversité originale se cache alors dans ces secteurs cachés. Une balade naturaliste vous permettra de découvrir ces secrets.

Parc naturel régional des Alpilles avec la ville de Saint-Rémy-de-Provence (G Graines)

Gratuit sur inscription



