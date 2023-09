Découverte de la distillation des plantes médicinales Vieux Ambazac, 5 août 2023, Ambazac.

Ambazac,Haute-Vienne

Venez assister à une distillation artisanale de plantes médicinales et poser toutes vos questions lors de cet atelier convivial et ouvert à tous. Vous pourrez découvrir de manière simple comment sont produits les hydrolats et les huiles essentielles dans un alambic en cuivre. Tous les samedis de l’été, sur réservation uniquement. Atelier annulé en cas de pluie. Possibilité de dates supplémentaires en semaine sur demande. Les enfants sont bienvenus à tout âge sous la surveillance des parents..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 12:00:00. .

Vieux

Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and watch an artisanal distillation of medicinal plants, and ask all your questions at this friendly workshop open to all. Learn how hydrolats and essential oils are produced in a copper still. Every Saturday in summer, by reservation only. Workshop cancelled in case of rain. Additional weekday dates available on request. Children of all ages welcome, under parental supervision.

Venga a asistir a una destilación tradicional de plantas medicinales y formule todas sus preguntas en este agradable taller, abierto a todos. Es una forma sencilla de descubrir cómo se producen los hidrolatos y los aceites esenciales en un alambique de cobre. Todos los sábados del verano, previa reserva. Taller cancelado en caso de lluvia. Fechas adicionales entre semana disponibles previa petición. Se admiten niños de todas las edades bajo la supervisión de sus padres.

Seien Sie bei einer handwerklichen Destillation von Heilpflanzen dabei und stellen Sie in diesem geselligen und für alle offenen Workshop alle Ihre Fragen. Sie können auf einfache Weise erfahren, wie Hydrolate und ätherische Öle in einem Kupferdestillierapparat hergestellt werden. Jeden Samstag im Sommer, nur mit Reservierung. Workshop wird bei Regen abgesagt. Zusätzliche Termine unter der Woche auf Anfrage möglich. Kinder sind in jedem Alter unter Aufsicht der Eltern willkommen.

Mise à jour le 2023-08-02 par OT Monts du Limousin