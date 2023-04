Hadra Trance Festival 2023 Plan d’eau de la Borde, 24 août 2023, Vieure.

Le Hadra Trance Festival est de retour au Plan d’eau de Vieure du 24 au 27 août pour une 21ème édition : 4 jours de fête et de musique non-stop, 3 scènes, plus de 150 artistes et un village..

2023-08-24 à ; fin : 2023-08-27

Plan d’eau de la Borde

Vieure 03430 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Hadra Trance Festival is back at the Plan d’eau de Vieure from August 24th to 27th for its 21st edition: 4 days of non-stop party and music, 3 stages, more than 150 artists and a village.

El Hadra Trance Festival vuelve al Plan d’eau de Vieure del 24 al 27 de agosto para su 21ª edición: 4 días de fiesta y música sin parar, 3 escenarios, más de 150 artistas y un pueblo.

Das Hadra Trance Festival kehrt vom 24. bis 27. August zum Plan d’eau de Vieure zurück, um seine 21. Ausgabe zu feiern: 4 Tage Party und Musik nonstop, 3 Bühnen, über 150 Künstler und ein Dorf.

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de tourisme du Bocage bourbonnais