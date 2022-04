Vies séchées, de la Cie Caravan Maschera Théâtre Halle Roublot FONTENAY SOUS BOIS Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Le mardi 19 avril 2022

de 19h30 à 20h35

12€ (tarif plein) 8€ (tarif réduit) 5€ (-16ans)

THÉÂTRE VISUEL ET MARIONNETTES Vies séchées suit le long périple d'une famille du nord-est brésilien qui fuit la sécheresse et la famine à la recherche d'une vie moins rude. Inspirées des tableaux de Candido Portinari et des photographies de Sebastião Salgado, les marionnettes de la Cie Caravan Maschera nous plongent dans un univers visuel foisonnant. Un spectacle qui dépeint admirablement la situation sociale d'un Brésil nordestin où convergent la dureté des rapports sociaux, la rudesse de ses habitants et la déshérence d'une région oubliée du reste du pays. Théâtre Halle Roublot 95 RUE ROUBLOT 94120 FONTENAY SOUS BOIS

