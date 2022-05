“Vies rêvées” Médiathèque de Lille-Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

L’association Zazie mode d’emploi vous invite à participer à un atelier d’écriture sous contraintes, à la manière de l’Oulipo. Venez partager un moment de convivialité littéraire autour du thème des vies rêvées. Les textes seront ensuite lus durant le plateau radio de Radio Moulins.

Sur inscription, gratuit

2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T12:00:00;2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T16:00:00

