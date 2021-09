Toulouse Médiathèque Grand M Toulouse Vies majuscules – Autoportrait de la France des périphéries Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Vies majuscules – Autoportrait de la France des périphéries Médiathèque Grand M, 16 octobre 2021, Toulouse. Vies majuscules – Autoportrait de la France des périphéries

Médiathèque Grand M, le samedi 16 octobre à 17:00

Samedi 16 octobre à 17h Vies majuscules Autoportrait de la France des périphéries Rencontre – Echanges – Témoignages Encadrés par des journalistes, des centaines de témoins de tous âges, de toute la France ont pris la plume pour se raconter. Personnels et universels, graves, amusés, coléreux, amoureux, informatifs, fantaisistes, partez à travers eux à la (re)découverte de cette France des « vies majuscules ». Avec Elliot Clarke, journaliste de la ZEP zone d’expression prioritaire, animateur des ateliers d’écritures et des participants aux ateliers d’écriture. En partenariat avec la Régie de quartier Reynerie. Médiathèque Grand M Samedi 16 octobre à 17h Vies majuscules Autoportrait de la France des périphéries Rencontre – Echanges – Témoignages Encadrés par des journalistes, des centaines de témoins de tous âges, de toute la F Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T17:00:00 2021-10-16T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque Grand M Adresse 37, avenue de la Reynerie Ville Toulouse lieuville Médiathèque Grand M Toulouse