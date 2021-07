Vies de villages et de quartiers – Les Vaux Chef-Boutonne, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Chef-Boutonne.

Vies de villages et de quartiers – Les Vaux 2021-07-24 – 2021-07-24

Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Vies de villages et de quartiers – Les Vaux

« Vivre ensemble », l’un des leitmotivs de la municipalité prend forme en

2021.

EN MATINÉE : allumage et chauffage du Four à pain ancien, restauré par les habitants. Chacun peut apporter pain, pizza, plat de viande ou de légumes à cuire sur place.

À PARTIR DE 15H30 : Proposés et organisés par les habitants des Vaux, jeux en folie…. Palets, pétanque, courses au sac, initiation au “mölkky”… pour petits et

grands.

19H : Apéritif communal suivi d’un repas partagé des plats cuits au four et apportés par chacun.

20H30 : Concert musical avec le Groupe Chewing gum, qui reprend les

tubes français rock’n roll et yéyés des années 60.

Apporter ses couverts, ses bouteilles à partager et sa bonne humeur !

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur.

Les Vaux – A partir de 16h

Gratuit

Mairie de Chef-Boutonne 05 49 29 80 04.

