VIES DE PAPIER par la Compagnie la bande passante

Marcheprime

VIES DE PAPIER par la Compagnie la bande passante Marcheprime, 6 mai 2022, Marcheprime. VIES DE PAPIER par la Compagnie la bande passante LA CARAVELLE 37 Avenue Léon Delagrange

2022-05-06 20:30:00 – 2022-05-06 21:50:00 LA CARAVELLE 37 Avenue Léon Delagrange

Marcheprime Gironde Marcheprime Un road-trip initiatique dans la mémoire

Voici un spectacle né du hasard. Un jour de brocante, à Bruxelles, Benoît Faivre et Tommy Laszlo tombent nez-à-nez avec un étrange document : un album de photos de famille superbement décoré, en excellent état. Les clichés reflètent les souvenirs d’une femme née en 1933 en Allemagne, de son enfance jusqu’à son mariage en Belgique.

Qui est cette personne prénommée Christa ?

Pourquoi nos deux artistes se sentent-ils aussitôt liés intimement à l’album ?

En quoi le destin de cette immigrée leur rappelle-t-il la trajectoire de leurs grands-parents ?

C’est le début d’une vaste enquête.

Traversant l’Europe, ils interrogent des spécialistes de la Seconde Guerre mondiale, des généalogistes et leur propre famille. Public : dès 11 ans

Durée : 1h20

LA CARAVELLE 37 Avenue Léon Delagrange Marcheprime

