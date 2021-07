Mézidon Vallée d'Auge La Loco Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Vies de papier, par la compagnie La Bande Passante La Loco Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Mézidon Vallée d'Auge

Vies de papier, par la compagnie La Bande Passante La Loco, 14 novembre 2021-14 novembre 2021, Mézidon Vallée d'Auge. Vies de papier, par la compagnie La Bande Passante

La Loco, le dimanche 14 novembre à 16:30

Voici un spectacle né du hasard. Un jour de brocante, à Bruxelles, Benoît Faivre et Tommy Laszlo tombent nez-à-nez avec un étrange document : un album de photos de famille superbement décoré, en excellent état. Les clichés reflètent les souvenirs d’une femme née en 1933 en Allemagne, de son enfance jusqu’à son mariage en Belgique. Qui est cette personne prénommée Christa ? Pourquoi nos deux artistes se sentent-ils aussitôt liés intimement à l’album ? En quoi le destin de cette immigrée leur rappelle-t-il la trajectoire de leur grand- mère à chacun ? C’est le début d’une vaste enquête. Traversant l’Europe, ils interrogent des spécialistes de la Seconde Guerre mondiale, des généalogistes, leur propre famille. Dans ce spectacle, Benoît Faivre et Tommy Laszlo interrogent le processus qui transforme le passé en souvenir : que choisit-on de voir, de garder, d’assumer ou de fuir ?

De 4 à 9 €. Information et billetterie : Maison des services 12 rue Voltaire Mézidon-Canon

Théâtre d’objets documentaire La Loco rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge Mézidon-Canon Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T16:30:00 2021-11-14T17:50:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Étiquettes évènement : Autres Lieu La Loco Adresse rue de la Futaie Mézidon Vallée d'Auge Ville Mézidon Vallée d'Auge lieuville La Loco Mézidon Vallée d'Auge