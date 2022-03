Vies de papier Le Grand Bleu, 7 avril 2022, Lille.

**Théâtre d’objets documentaire – 1h20 – Dès 11 ans** Au hasard d’une brocante, à Bruxelles, Benoît Faivre et Tommy Laszlo tombent sur un album de photos de famille magnifiquement conservé et soigneusement mis en forme. Il dessine le portrait d’une jeune fille, depuis sa naissance en 1933 en Allemagne jusqu’à son mariage en Belgique. Troublés, bousculés même par les résonances qu’ont ces images avec leur propre destin familial, les deux artistes se lancent dans une longue enquête documentaire. Le besoin de découvrir ce qui se cache derrière ces souvenirs à la croisée de l’intime et du conflit de la deuxième guerre, de la petite et de la grande histoire, guidera leur aventure. Ce récit à deux voix mêlant photos, vidéos et décors sonores, est le fruit bouleversant de cette collecte et de cette recherche au long cours. Utilisant les objets, « véritables porteurs d’histoires », et la magie du papier comme source dramaturgique, Benoît Faivre et Tommy Laszlo mettent en scène leur quête, avec son lot de surprises et d’interrogations mais aussi leur intime cheminement. Au fond, au pays des souvenirs, que choisit-on de voir, de garder, d’assumer ou de fuir ?

