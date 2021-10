Vies de papier L’Alliage, 20 novembre 2021, Olivet.

Vies de papier

L’Alliage, le samedi 20 novembre à 20:30

Un album photos acheté dans une brocante incite Benoît Faivre et Tommy Laszlo à enquêter à Berlin, Francfort, Bruxelles, et jusque dans leur propre histoire familiale. Leur but ? Découvrir qui est la femme dont la vie est contenue dans cet album et comprendre pourquoi cet objet les touche autant. Des réminiscences et des coïncidences jalonnent ce voyage initiatique dans la mémoire. Apparaissent alors le portrait en pointillé d’une inconnue et des destins marqués par la Seconde Guerre mondiale. Avec ce spectacle, la compagnie La Bande Passante interroge le processus qui transforme le passé en souvenir, et la transmission de la mémoire. Écriture / réalisation : Benoît Faivre, Kathleen Fortin, Pauline Jardel et Tommy Laszlo Interprétation et direction artistique : Benoît Faivre, Tommy Laszlo Accès soumis à présentation du pass sanitaire Plein tarif : 17 € • Tarif réduit : 12 € Spectacle éligible Pass Dès 11 ans L’Alliage – assis 1h20 La compagnie La Bande passante

L’Alliage 1 rue michel roques Olivet Loiret



