**[Théâtre documentaire]** Vies de Papiers – La Bande Passante ———————————– ### Mercredi 4 mai à 20h30 **Espace Culturel Treulon de Bruges** Benoît et Tommy font une drôle de découverte en se promenant dans une brocante : un album photos. Ils l’achètent, curieux de l’histoire, la petite et la grande, contenue dans ce livre si personnel aux visages inconnus ! Prêts à résoudre cette énigme, attirés comme des aimants par cette famille, ils se lancent dans un périple qui les mène à Berlin, Francfort, Bruxelles, jusque dans leur propre histoire familiale. Sur le plateau, les deux artistes s’adressent à nous, et retracent les étapes de leur voyage à l’aide de photographies agrandies par une caméra en direct, de films de leur road-trip et d’interviews vidéo de témoins rencontrés. Ils interrogent la transmission de la mémoire ainsi que le processus qui transforme le passé en souvenir… 8€-15€-18€ / Durée : 1h20 / Dès 11 ans [Acheter mes places](https://billetterie-bruges.mapado.com/event/30368-vies-de-papier-cie-la-bande-passante)

Théâtre documentaire, mercredi 4 mai à 20h30, dès 11 ans, 8-15-18€ Espace Culturel Treulon Avenue de Verdun, 33520 Bruges

