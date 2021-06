Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine, Seine-Saint-Denis Vies de papier Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine Catégories d’évènement: Épinay-sur-Seine

Seine-Saint-Denis

Vies de papier Épinay-sur-Seine, 25 juin 2021-25 juin 2021, Épinay-sur-Seine. Vies de papier 2021-06-25 20:30:00 20:30:00 – 2021-06-25 MTD (Maison du Théâtre et de la Danse) 75-81 avenue de la Marne

Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis EUR 15 Théâtre d’objets. Tout commence par une trouvaille… saison.culturelle@epinay-sur-seine.fr +33 1 48 26 45 00 https://www.epinay-sur-seine.fr/events/theatre-dobjets-vies-de-papiers/ dernière mise à jour : 2021-06-22 par Office de Tourisme Plaine commune grand Paris

Détails Catégories d’évènement: Épinay-sur-Seine, Seine-Saint-Denis Étiquettes évènement : Autres Lieu Épinay-sur-Seine Adresse MTD (Maison du Théâtre et de la Danse) 75-81 avenue de la Marne Ville Épinay-sur-Seine lieuville 48.95588#2.3259