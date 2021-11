Carquefou Théâtre de la Fleuriaye Carquefou, Loire-Atlantique Vies de papier – Compagnie La Bande Passante Théâtre de la Fleuriaye Carquefou Catégories d’évènement: Carquefou

le dimanche 30 janvier 2022

Tout commence en 2015, dans une brocante à Bruxelles. Le metteur en scène Tommy Laszlo est attiré par un objet. Un album photo, parfaitement conservé, où tout semble avoir été façonné pour rendre hommage à une femme. De sa naissance à son mariage, des images travaillées, des découpages, des dessins, des collages, rendent compte des étapes de sa vie. Puis, sur une photo de famille à la plage, un drapeau avec une croix gammée… Pour Tommy Laszlo et son acolyte Benoit Faivre, cette découverte est le point de départ d’une enquête passionnante à la croisée des disciplines. Sur scène, à la manière d’une conférence, les comédiens s’adressent directement aux spectateurs. Ils jouent leur propre rôle, manipulent les images de cet album, projettent des cartes géographiques et le film tourné au cours de l’enquête. Traversant l’Europe, ils interrogent des spécialistes de la Seconde Guerre mondiale, des généalogistes mais aussi leur propre famille… Un spectacle captivant, tendre et émouvant.

de 9 à 24€

Entre road movie et enquête historique, documentaire et fiction, Vies de papier est un spectacle haletant qui nous transporte dans le temps Théâtre de la Fleuriaye 30 boulevard Ampère 44470 Carquefou Carquefou Loire-Atlantique

2022-01-30T14:15:00 2022-01-30T15:30:00;2022-01-30T17:30:00 2022-01-30T18:45:00

