VIES DE PAPIER – Cie La Bande Passante Landerneau, 22 mars 2022, Landerneau.

2022-03-22 19:30:00 – 2022-03-22 21:00:00 Centre Culturel Le Family 2 rue de la Petite Palud

THÉÂTRE – 1h20 / à partir de 11 ans Un jour de brocante, à Bruxelles, Benoît Faivre et Tommy Laszlo tombent nez-à-nez avec un étrange document : un album de photos de famille superbement décoré, en excellent état. Les clichés reflètent les souvenirs d'une femme née en 1933 en Allemagne, de son enfance jusqu'à son mariage en Belgique. Commence alors pour eux une vaste enquête. contact@atelier-culturel.fr +33 2 98 21 61 50

