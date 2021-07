Mottier Mottier Isère, Mottier « Vies de Château racontée par les plantes ! » : par « 2h, dans l’un de nos plus beaux châteaux ! » Mottier Mottier Catégories d’évènement: Isère

Mottier

« Vies de Château racontée par les plantes ! » : par « 2h, dans l’un de nos plus beaux châteaux ! » Mottier, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Mottier. « Vies de Château racontée par les plantes ! » : par « 2h, dans l’un de nos plus beaux châteaux ! » 2021-07-10 – 2021-07-10

Mottier Isère Mottier EUR Il est dit que certaines plantes à vertus n’ont pas d’âge ! Alors invitez-vous en une autre époque et en cuisine, au château ». Sans doute y croiserez-vous quelques marmitons affairés et disposés à vous livrer… leurs secrets de chaudrons +33 6 50 07 50 96 dernière mise à jour : 2021-06-03 par Office de Tourisme Terres de Berlioz

Détails Catégories d’évènement: Isère, Mottier Étiquettes évènement : Autres Lieu Mottier Adresse Ville Mottier lieuville 45.42095#5.31691