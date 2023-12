Le GEIQ ALISE recrute en contrat de professionnalisation Vierzon Vierzon, 30 janvier 2024, Vierzon.

Le GEIQ ALISE recrute en contrat de professionnalisation Mardi 30 janvier 2024, 14h00 Vierzon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-30T14:00:00+01:00 – 2024-01-30T16:30:00+01:00

Fin : 2024-01-30T14:00:00+01:00 – 2024-01-30T16:30:00+01:00

Vous souhaitez monter en compétences ? Vous êtes en reconversion professionnelle ? Vous voulez vous former tout simplement ?

Le GEIQ ALISE, Groupement d’Employeurs pour l’Insertion par la Qualification, forme et recrute sur tous secteurs de métiers (sauf santé, hôtellerie/restauration) et particulièrement dans l’industrie, pour le compte de différents employeurs.

Venez à leur rencontre et décrochez un emploi en contrat de professionnalisation !

Présentation de l’offre de service du GEIQ ALISE et des besoins de recrutement.

Vierzon 18100 Vierzon Vierzon Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/200034 »}]

