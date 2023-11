Les Trois Coups – Vierzon THEATRE MAC-NAB, 6 avril 2024, VIERZON.

Le Théâtre Mac-Nab (L-D-20-5873/6288) présente : ce spectacle. Ce tarif donne accès au deux pièces qui se suivent avec un entracte de 20 minutesPièce 1 : » J’aime beaucoup ce que vous faites » Comédie de Carole GREEP Parfois, on aimerait être une petite souris pour savoir ce qui se raconte sur nous… Et parfois, ça arrive ! Pierre et Marie, jeune couple très citadin, sont en voiture pour aller rendre visite à leurs amis, Charles et Carole, tout fraîchement installés à la campagne. Sur la route, Pierre et Marie se moquent et font du mauvais esprit sur leurs hôtes d’un week-end. Les critiques fusent et le ton est acerbe. Petit détail embêtant : leur portable, mal verrouillé, est entré en communication tout seul avec le téléphone fixe des amis qui s’apprêtent à les accueillir… Ces derniers ne manquent pas un mot de la conversation. Froissés et furieux, ils sont bien décidés à se venger de ces outrances… Pièce 2 : Café des sports » Comédie de Jean-Pierre Martinez Le café des Sports est en face du cimetière et pas en face du stade. Un bar populaire où se rencontrent les habitués autour d’un verre de blanc ou de calva frelaté.Tout aurait pu être normal s’il n’y avait pas eu cet accident de corbillard abritant un cercueil qui s’avérera contenir un billet de loto peut-être gagnant … Réservation PMR : 02 48 53 02 60 Les Trois Coups

THEATRE MAC-NAB VIERZON 37 Av de la république Cher

