L'Occupation – Texte d'Anne Ernaux THEATRE MAC-NAB. 2024-02-02 à 20:30. Tarif : 22.0 euros.

Une femme se sépare de l’homme qui partageait sa vie. C’est elle qui le quitte, avec sans doute l’espoir de le retrouver un jour… Mais il s’éprend d’une autre. Tout connaître alors de sa rivale sans visage devient une obsession, elle entre dans une passion jalouse qui occupe ses jours et ses nuits. C’est une folle enquête, minutieuse, systématique, un thriller amoureux à la lisière du récit fantastique. Nous partageons ses craintes, son ironie mordante, son langage cru, ses faiblesses et ses audaces qui la rendent bouleversante et drôle. Au-delà de ce qui semble être une parfaite peinture de la jalousie,Anne Consigny dévoile subtilement le portrait intime d’une femme complexe dans lequel nous pourrions toutes ou tous un jour nous retrouver. ……………………………………………………………………………………………………… La presse en parle : La mise en scène de Pierre Pradinas ouvre ainsi avec élégance la porte des imaginaires. » Gérald Rossi – L’humanité ………………………………………………………………………………… Mise en scène : Pierre Pradinas Musique originale : Christophe «Disco» Minck Scénographie : Orazio Trotta / Simon Pradinas Lumières : Orazio Trotta Images : Simon Pradinas Son : Fred Bures / Olivier Hoste Maquillage/Coiffure : Catherine Saint-Sever Assistants à la mise en scène : Aurélien Chaussade et Marie Duliscouët Avec : Anne Consigny et le musicien Christophe « Disco » Minck Le prix Nobel de littérature 2022 a été attribué à l’écrivaine française Annie Ernaux. L’Occupation – Texte d’Anne Ernaux L’Occupation – Texte d’Anne Ernaux

THEATRE MAC-NAB VIERZON 37 Av de la république Cher

