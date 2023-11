Les Trois Couronnes Cie Echo des Pavanes THEATRE MAC-NAB, 24 janvier 2024, VIERZON.

Cette création s’articule autour des contes de Giambattista Basile (1636) vous emportant à travers l’Italie du XVIIe siècle. Les artistes tissent entre textes et musiques un dialogue constant où mélodies et timbres évoquent, incarnent, rythment le conte, ses personnages, ses paysages… Le merveilleux mais aussi l’humour et la fantaisie du Conte des contes sont associés à l’esthétique de la musique baroque afin de nouer une relation privilégiée avec l’auditoire. Que les instruments et la parole s’accompagnent, se répondent ou s’opposent, ils insufflent une connivence communicative qui transporte le spectateur au cœur de l’œuvre, qu’elle soit musicale ou littéraire. Le génie des compositeurs du XVIIe siècle allié à la verve de la langue de Basile est un moyen de susciter l’émotion, le but avoué étant de rendre hommage à cette Italie baroque, unique et intemporelle Dès 6 ans Les contes : Les trois couronnes Le scarabée, le rat et le grillon Les Trois Couronnes Cie Echo des Pavanes

THEATRE MAC-NAB VIERZON 37 Av de la république Cher

