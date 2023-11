Casse-Noisette THEATRE MAC-NAB, 7 décembre 2023, VIERZON.

Casse-Noisette THEATRE MAC-NAB. Un spectacle à la date du 2023-12-07 à 20:30 (2023-12-07 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Le chef d’œuvre de Marius Petipa, « Casse-Noisette » reste encore aujourd’hui le ballet le plus joué au monde. Inspiré par cette œuvre intemporelle, François Mauduit créée en 2017 une version revisitée pour le Ballet National de Gdansk en Pologne. Tout en gardant intactes sa mise en scène originale et sa chorégraphie de style classique et néo-classique, il adapte à nouveau sa version en 2020 pour un nombre de danseurs réduit et avec des décors minimalistes afin de pouvoir le présenter en tournée à travers toute la France. A travers tout le symbole de l’enfance et du ballet classique, ce spectacle retrace l’itinéraire de Clara qui rêve de voir se réaliser le chemin de toute une vie, celui du danseur qui côtoie les étoiles. La merveilleuse partition de Tchaïkovsky met en exergue ici toute la magie, la passion et la tendresse que la vie de danseur offre à ses protagonistes et à un public toujours avide de rêve et d’espoir. Une plongée dans le monde du ballet classique, côté coulisses et côté scène. Avec ce ballet, François Mauduit se présente comme un chorégraphe qui rend inlassablement hommage à la danse, à son école et aux danseurs qui le font rêver. Casse-Noisette Casse-Noisette

THEATRE MAC-NAB VIERZON 37 Av de la république Cher

