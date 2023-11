De l’Aube au Crépuscule Par Mikrokosmos THEATRE MAC-NAB, 26 novembre 2023, VIERZON.

De l’Aube au Crépuscule Par Mikrokosmos THEATRE MAC-NAB. Un spectacle à la date du 2023-11-26 à 15:00 (2023-11-26 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Le Théâtre Mac-Nab (L-D-20-5873/6288/6289) présente : « Le Jour m’étonne » est le dernier opus de la tétralogie du Chœur Mikrokosmos, il se déroule dans le droit fil de « La Nuit dévoilée » : Mikrokosmos continue de s’affranchir des rituels immuables du concert pour aller vers une spatialisation inédite, une véritable théâtralisation.On ne parle plus de concert, mais de spectacle, un spectacle qui utilise le silence, le mouvement, les gestes, les corps, pour une arrivée des artistes à chaque fois inattendue, pour mieux plonger au cœur de la matière chorale. « Le Jour m’étonne » continue de fusionner les répertoires, avec des pièces variées quiinvitent de grands compositeurs de toutes époques et de tous horizons, revisités, de Eric Banks à Manuel Ruiz del Corral, en passant par Joseph Jennings, Veljo Tormis, ou Grede Pedersen, pour le plus grand plaisir des oreilles et des yeux.La presse en parle : « Mikrokosmos parmi les 10 meilleurs ensembles français : une référence en matièrede création et assurément le chœur le plus cosmique !» Le Figaro Réservation PMR : 02 48 53 02 60 Mikrokosmos

THEATRE MAC-NAB VIERZON 37 Av de la république Cher

