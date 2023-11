CRUDA COLLECTIF A SENS UNIQUE THEATRE MAC-NAB, 22 novembre 2023, VIERZON.

Ce spectacle est une plongée humoristique dans le passé d’une ancienne gymnaste. Elle était douée, très douée… mais pas assez parfaite pour que l’on se souvienne d’elle. La vision qu’elle a de son corps et de sa féminité a été formatée durant des années d’entraînement intensif. Cruelle et pleine d’auto-dérision, elle nous parle de son chaos intérieur. A coup d’acrobatie et en tordant son corps dans tous les sens, elle nous avoue tout : sa passion honteuse pour la nourriture, son obsession à faire rentrer son corps dans les codes, sa façon de se martyriser pour être plus belle, plus drôle, plus fine, plus tout ! Et ça la libère autant que ça nous libère ! Au fond, elle aime être elle-même, hurler de rire, exhiber ses défauts, être crue, être trash et se permettre ce que l’on ne se permet jamais. A partir de 6 ans Distribution DE & AVEC : Constanza Sommi Mise en scène : Sara Desprez Regards Clownesques : Sky de Sela Regards ponctuels: Benjamin Renard, Noémie Armbruster, Christine Daigle et Carmen Tagle Création lumières: Thibault Condy Technique : Thibaud Rocaboy / Thibault Condy Administration : L’Envoleur (Adeline et Guillaume Cornu)

THEATRE MAC-NAB VIERZON 37 Av de la république Cher

