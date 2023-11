Lorenzo Soules Récital de Piano LA DECALE, 8 novembre 2023, VIERZON.

Lorenzo Soules Récital de Piano LA DECALE. Un spectacle à la date du 2023-11-08 à 19:00 (2023-11-08 au ). Tarif : 7.0 à 7.0 euros.

Le Concours international de piano d’Orléans regarde toujours au loin, vers la musique de l’avenir, tout en se saisissant du répertoire des XXe et XXIe siècles. Regarder vers l’avant, explorer autour de soi et surtout savoir ouvrir grand son esprit : c’est la devise du Concours Lorenzo Soulès, lauréat 2022 du 15ème concourt international de piano d’Orléans remporte dès 2012, il a alors 20 ans, le prestigieux concours de Genève en faisant l’unanimité absolue auprès du jury et du public, et en raflant tous les prix, qui lui offre la possibilité d’enregistrer son premier disque (Nascor Nov 2012), une belle carte de visite, qu’il consacre à Mozart, Beethoven, Brahms et Scriabine. Cet enregistrement, récompensé par un ffff de Télérama est également salué par France Musique, les revues Diapason et Pianiste. “… bien au-delà de la perfection technique, le jeu pianistique de Lorenzo Soulès dégage une noblesse d’émotions et une plénitude aux climats crépusculaires de l’âme, une maîtrise des élans démoniaques réfrénés, que le programme de son récital met particulièrement en valeur”.. Invité par de nombreux festivals – Festival Messiaen au pays de la Meije, Aldeburgh Music Festival, Klavierfestival Ruhr, Festival du Périgord Noir, Verso Traiettorie – il collabore notamment avec le chef d’orchestre Esa-Pekka Salonen, le quatuor « Hermès » et le quatuor « Armida ». En avril 2022, il remporte le Premier Prix BEG Ingénierie – Blanche Selva du 15e Concours international de piano d’Orléans ainsi que le Prix Edison Denisov, le Prix des étudiants du Conservatoire d’Orléans et le Prix du public.

Votre billet est ici

LA DECALE VIERZON 25 avenue Hernri Brisson Cher

7.0

EUR7.0.

