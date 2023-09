La Quinzaine du Goût Au goût du jour Vierzon Catégories d’Évènement: Cher

Vierzon La Quinzaine du Goût Au goût du jour Vierzon, 14 octobre 2023, Vierzon. Vierzon,Cher Démonstrations et ateliers de cuisine, animations, visites, animations petite enfance..

2023-10-14 fin : 2023-10-27 . EUR. Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire



Cooking demonstrations and workshops, activities, visits, children’s activities. Demostraciones y talleres de cocina, eventos, visitas, actividades infantiles. Kochvorführungen und -workshops, Animationen, Besichtigungen, Veranstaltungen für Kleinkinder. Mise à jour le 2023-09-27 par OT VIERZON Détails Catégories d’Évènement: Cher, Vierzon Autres Adresse Ville Vierzon Departement Cher Lieu Ville Vierzon latitude longitude 47.2228;2.06635

