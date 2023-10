Braderie d’automne Vierzon Catégories d’Évènement: Cher

Vierzon Braderie d’automne Vierzon, 14 octobre 2023, Vierzon. Vierzon,Cher Braderie avenue de la République, animation déambulatoire, street show à 11h et 15h30, animateur micro.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR. Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire



Braderie avenue de la République, strolling entertainment, street show at 11am and 3.30pm, microphone presenter Braderie avenue de la République, animación callejera, espectáculo callejero a las 11h y a las 15h30, presentador con micrófono Braderie avenue de la République, Animation auf der Straße, Street Show um 11 Uhr und 15.30 Uhr, Mikrophonanimation

