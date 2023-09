Semaine européenne du développement durable Vierzon Catégories d’Évènement: Cher

Vierzon Semaine européenne du développement durable Vierzon, 16 septembre 2023, Vierzon. Vierzon,Cher Visites, opération nettoyons la nature, sensibilisations, ateliers, distribution de compost, expositions, portes ouvertes..

2023-09-16 fin : 2023-10-08 . EUR. Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire



Visits, clean-up operations, awareness-raising events, workshops, compost distribution, exhibitions, open house. Visitas, operaciones de limpieza, sensibilización, talleres, distribución de compost, exposiciones, jornadas de puertas abiertas. Besuche, Säuberung der Natur, Sensibilisierung, Workshops, Verteilung von Kompost, Ausstellungen, Tag der offenen Tür. Mise à jour le 2023-09-12 par OT VIERZON Détails Catégories d’Évènement: Cher, Vierzon Autres Adresse Ville Vierzon Departement Cher Lieu Ville Vierzon latitude longitude 47.2228;2.06635

