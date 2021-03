Vierville-sur-Mer en Lumière, 15 mai 2021-15 mai 2021, Vierville-sur-Mer.

Vierville-sur-Mer en Lumière 2021-05-15 – 2021-05-15

Vierville-sur-Mer Calvados

Parcours animé dans Vierville sur mer et mise en lumière des sites patrimoniaux : Château de Vierville sur mer, Eglise St André, Manoir de Thaon et Manoir et Haras du Vaumicel

A chaque arrêt, les participants auront des commentaires historiques et architecturaux sur chaque site accompagné d’une animation musicale et/ou d’une démonstration d’un artisan (sculpteur, artisan verrier, tailleur de pierres, etc.)

+33 2 31 21 46 00 https://isigny-omaha-intercom.fr/

