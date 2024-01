Concerts de la Liberté d’Omaha Beach Vierville-sur-Mer, samedi 1 juin 2024.

Concerts de la Liberté d’Omaha Beach Vierville-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 17:00:00

fin : 2024-06-01

Nous organisons pour vous une soirée exceptionnelle dédiée à la culture musicale américaine des années 40 à 70. 3 concerts enchainés, soit 6 heures de musique, vous ambianceront dans un cadre époustouflant surplombant la plage d’Omaha Beach. Une scène digne des plus grands festivals vous accueillera dans les meilleures conditions de sons et de sécurité. Seul, en famille ou entre amis, notre soirée concert de la Liberté d’Omaha Beach se veut intergénérationnelle !

Un feu d’artifice / spectacle pyrotechnique financé par la Région Normandie conclura la soirée.

De nombreux food-Trucks et buvettes seront présents sur place, avec plus de 2000 places assisses.

Au programme :

Dès votre arrivée sur les parkings, la fanfare Overlord amènera le public des zones de stationnement jusqu’au lieu des concerts et vous plongeront dans les années 1940 grâce aux airs bien connus de Glenn Miller.

• Mam’zelle Bee Swing Orchestra (18h-20h) du swing au boogie, c’est un plongeon à l’époque de la Libération, des bals, de la bonne humeur et surtout de l’espoir d’un avenir meilleur.

• Haylen (20h15-21h45) Un envoûtant voyage vers les années 50/60 grâce aux notes de blues, de soul et de rock & roll de cette chanteuse à la voix d’or.

• French Soul Connection (22h00-23h30) French Soul Connection viendra de 22h à 23h30 nous rappeler les années 60 et les notes électrisantes du funk et de la soul.

Le traditionnel pique-nique géant d’Omaha Beach qui a lieu habituellement sur Saint Laurent sur Mer est remplacée, cette année, par le Concert de la Liberté d’Omaha Beach sur les hauteurs de Vierville-sur-Mer

Informations Pratiques :

Ouverture des portes à 17h.

Parking grand public gratuit et parking PMR. Nourriture végétarienne proposée sur site.

Fouille des sacs à l’entrée du site.

Pique-nique autorisé sur site mais les bouteilles en verre et les couteaux sont interdits sur place.

Evènement financé par Isigny Omaha Intercom avec le soutien de la Région Normandie.

Nous organisons pour vous une soirée exceptionnelle dédiée à la culture musicale américaine des années 40 à 70. 3 concerts enchainés, soit 6 heures de musique, vous ambianceront dans un cadre époustouflant surplombant la plage d’Omaha Beach. Une scène digne des plus grands festivals vous accueillera dans les meilleures conditions de sons et de sécurité. Seul, en famille ou entre amis, notre soirée concert de la Liberté d’Omaha Beach se veut intergénérationnelle !

Un feu d’artifice / spectacle pyrotechnique financé par la Région Normandie conclura la soirée.

De nombreux food-Trucks et buvettes seront présents sur place, avec plus de 2000 places assisses.

Au programme :

Dès votre arrivée sur les parkings, la fanfare Overlord amènera le public des zones de stationnement jusqu’au lieu des concerts et vous plongeront dans les années 1940 grâce aux airs bien connus de Glenn Miller.

• Mam’zelle Bee Swing Orchestra (18h-20h) du swing au boogie, c’est un plongeon à l’époque de la Libération, des bals, de la bonne humeur et surtout de l’espoir d’un avenir meilleur.

• Haylen (20h15-21h45) Un envoûtant voyage vers les années 50/60 grâce aux notes de blues, de soul et de rock & roll de cette chanteuse à la voix d’or.

• French Soul Connection (22h00-23h30) French Soul Connection viendra de 22h à 23h30 nous rappeler les années 60 et les notes électrisantes du funk et de la soul.

Le traditionnel pique-nique géant d’Omaha Beach qui a lieu habituellement sur Saint Laurent sur Mer est remplacée, cette année, par le Concert de la Liberté d’Omaha Beach sur les hauteurs de Vierville-sur-Mer

Informations Pratiques :

Ouverture des portes à 17h.

Parking grand public gratuit et parking PMR. Nourriture végétarienne proposée sur site.

Fouille des sacs à l’entrée du site.

Pique-nique autorisé sur site mais les bouteilles en verre et les couteaux sont interdits sur place.

Evènement financé par Isigny Omaha Intercom avec le soutien de la Région Normandie.

.

Rue du Hamel aux Prêtres

Vierville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie accueil@isigny-omaha-tourisme.fr



L’événement Concerts de la Liberté d’Omaha Beach Vierville-sur-Mer a été mis à jour le 2024-01-20 par OT Isigny-Omaha