Le Ptit Festival Viersat Catégories d’Évènement: Creuse

Viersat Le Ptit Festival Viersat, 6 juillet 2024, Viersat. Viersat,Creuse Spectacle théâtre/ circassiens/ musique pour jeune public.

2024-07-06 fin : 2024-07-07 . . Viersat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Theatre/circus/music show for young audiences Espectáculo de teatro/circo/música para público joven Theater-/Zirkus-/Musikaufführung für junges Publikum Mise à jour le 2023-10-20 par Creuse Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Viersat Autres Adresse Ville Viersat Departement Creuse Lieu Ville Viersat latitude longitude 46.2725;2.44111111

Viersat Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/viersat/