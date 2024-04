Vierges, saintes, héroïnes : modèles de vertu féminins aux 15ᵉ et 16ᵉ siècles Musée des Beaux-Arts de Tours Tours, samedi 13 avril 2024.

Vierges, saintes, héroïnes : modèles de vertu féminins aux 15ᵉ et 16ᵉ siècles Cette conférence nous éclaire sur la construction culturelle du féminin entre Moyen Âge et Renaissance. Samedi 13 avril, 16h00 Musée des Beaux-Arts de Tours Nombre de places limité. Sur réservation : mba-reservation@ville-tours.fr

8,40 € / 4,20 € / Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T16:00:00+02:00 – 2024-04-13T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T16:00:00+02:00 – 2024-04-13T17:00:00+02:00

À partir de la fin du 12ᵉ siècle, de nombreux textes rédigés par des clercs ou des laïcs proposent ou imposent aux femmes des modèles de vie et de comportement. Les traités d’enseignement, qu’ils soient le fait d’auteurs comme d’autrices, ou les sermons des prédicateurs, consacrent ainsi tout un panel de vertus considérées comme féminines, illustrées par l’iconographie : chasteté et continence, humilité, obéissance, douceur, dévotion.

Des héroïnes mythologiques à l’exemple inatteignable de la Vierge, en passant par les jeunes saintes chrétiennes, ces figures considérées comme exemplaires nous éclairent sur la construction culturelle du féminin entre Moyen Âge et Renaissance.

Par Elsa Gomez, commissaire de l’exposition. Conservatrice des collections Antiquité, Moyen Âge, Renaissance, musée des Beaux-arts de Tours.

Musée des Beaux-Arts de Tours 18, place François-Sicard 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 05 68 73 http://www.mba.tours.fr https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-des-Beaux-Arts-de-Tours-813505775358883/ [{« type »: « email », « value »: « mba-reservation@ville-tours.fr »}] Parmi les plus beaux sites du Val de Loire figure l’ancien palais des archevêques (IVe-XVIIIe siècles) classé Monument Historique, aujourd’hui musée des Beaux-Arts.

Ses collections renommées, notamment une des plus grandes collections de Primitifs italiens, en font un des plus riches musées de France.

Au premier rang de ces chefs-d’oeuvre figurent les peintures de Mantegna, Veneziano, Rubens, Rembrandt, Le Sueur, Champaigne, Largillière, Boucher, Van Loo, Nattier, Lemoyne, Perronneau, Roslin, Van Goyen, Vignon…

Disposées pour la plupart dans de magnifiques salons de réception, ces oeuvres évoquent, grâce à la présence d’un riche mobilier, la vie dans un palais au XVIIIe s.

La peinture XIXe siècle est illustrée par l’école néo-classique, le romantisme, l’orientalisme (Belly, Chassériau, Corot, Delacroix, Peyron), le réalisme (Bastien-Lepage, Cazin, Gervex…).

L’impressionnisme, le symbolisme, le post-impressionisme sont présents par des oeuvres de Monet, Degas, Henri Martin, Le Sidaner, Ziem.

Le XXe siècle regroupe actuellement Asse, Bozzolini, Briggs, Buraglio, Calder, Davidson, Debré, Degottex, Di Rosa, Ernst, Hantaï, Matégot, Monory, Morellet, Poliakoff… 6E / 3€

Conférence Femme

Tours, musée des Beaux-arts