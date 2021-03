Paris Eglise Saint-Pierre de Chaillot Paris Vierge pélerine à Saint-Pierre de Chaillot. Eglise Saint-Pierre de Chaillot Paris Catégorie d’évènement: Paris

du dimanche 28 mars au dimanche 30 mai à Eglise Saint-Pierre de Chaillot

La Vierge

de la Résurrection

Le 25 mars, date de l’Annonciation et de l’Incarnation,

la statue de la Vierge de la Résurrection sera bénie lors

de la messe solennisée de 12h30.

Les foyers qui le souhaitent

pourront accueillir la statue de la Vierge,

à partir du 28 mars.

Ils prieront à l’intention des parents qui ont perdu un enfant et y associeront

les intentions qu’ils portent.

Pour accueillir la statue de la Vierge

Inscription auprès du secrétariat de la paroisse

[secretariat@eglise-chaillot.com](mailto:secretariat@eglise-chaillot.com)

01 47 20 12 33

Pour déposer

une intention de prière

-secrétariat de la paroisse

-site web de la paroisse

-en commentaires ou en MP sur Facebook ou Instagram Chaque dimanche, à la messe de 11 heures, remise de la statue de la Vierge de la Résurrection à un foyer de la paroisse .Prières à l’intention de parents ayant perdu un enfant. Eglise Saint-Pierre de Chaillot 31 avenue Marceau, 75016 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-28T11:00:00 2021-03-28T12:00:00;2021-04-04T11:00:00 2021-04-04T12:00:00;2021-04-11T11:00:00 2021-04-11T12:00:00;2021-04-18T11:00:00 2021-04-18T12:00:00;2021-04-25T11:00:00 2021-04-25T12:00:00;2021-05-02T11:00:00 2021-05-02T12:00:00;2021-05-09T11:00:00 2021-05-09T12:00:00;2021-05-16T11:00:00 2021-05-16T12:00:00;2021-05-23T11:00:00 2021-05-23T12:00:00;2021-05-30T11:00:00 2021-05-30T12:00:00

