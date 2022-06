Vientos Flamencos

Vientos Flamencos, 26 juin 2022, . Vientos Flamencos

2022-06-26 20:30:00 – 2022-06-26 6 6 7 musicien.ne.s venu.e.s d’Italie, d’Argentine, d’Espagne et de France.

Mixant des rythmes issus du flamenco, comme la rumba, les bulerias et le tango avec des sons comme la bossa nova, le reggae, ou encore le funk.



C’est l’heure du Flamenco fusion ! Rendez-vous au Molotov : Vientos Flamencos. 7 musicien.ne.s venu.e.s d’Italie, d’Argentine, d’Espagne et de France.

Mixant des rythmes issus du flamenco, comme la rumba, les bulerias et le tango avec des sons comme la bossa nova, le reggae, ou encore le funk.



C’est l’heure du Flamenco fusion ! dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville