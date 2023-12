Viens voir ton corps sous ta peau ! Bibliothèque André Malraux Paris, 12 janvier 2024, Paris.

Du vendredi 12 janvier 2024 au mercredi 28 février 2024 :

.Tout public. gratuit

Accrochage et installation pour découvrir grâce à des lunettes colorées les différentes couches du corps humain, au travers des planches de l’album Humanissime.

Voir tour à tour les os, puis les muscles puis les organes comme sous des rayons d’imagerie sur une même planche anatomique. Dénombrer le nombre de côtes qui créent notre cage thoracique, les tissus qui les recouvrent et les organes en dessous, protégés. Tableaux et boîtes lumineuses vous invitent à une promenade surprenante, ludique et instructive. Venez sans tarder chausser vos lunettes !

Accrochage d’après les planches de l’album documentaire Illumanatomy de Kate Davies, illustré par Carnovsky, édité originellement en Angleterre par Wide Eyed Editions / Quarto publishing, puis publié en France sous le titre Humanissime aux éditions Milan jeunesse. Avec l’aimable autorisation des éditions Quarto Publishing.

En écho et pour prolonger le thème du Corps de la Nuit de la lecture 2024.

Accrochage en accès libre au 3e étage.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

Contact : +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/

cop Quarto publishing / Malraux