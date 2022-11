Viens voir … Hindisheim Hindisheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Hindisheim

Viens voir … Hindisheim, 19 novembre 2022, Hindisheim. Viens voir …

rue Kaltau Hindisheim Bas-Rhin

2022-11-19 – 2022-11-19 Hindisheim

Bas-Rhin Hindisheim Les artistes et artisans locaux et des environs (aquarelle, huile, broderie, …) vous attendent durant tout le week-end! Hindisheim, un siècle de nos photos

Ce site participatif, lancé le jour de la fête des récoltes de 2022, a déjà rencontré un grand succès auprès des Hindisheimoises et des Hindisheimois. Grâce à leurs contributions,

200 nouvelles photos ont déjà été publiées.

Le site, conçu par Loïc Kirmser d’après les travaux de Charles Sprauel et Fabien Lerdung, diffuse les anciennes photos de Hindisheim, principalement des gens du village. L’objectif est de préserver les photos, de nommer les personnages et, à défaut de les reconnaître eux-mêmes, inviter tout un chacun à identifier les personnes sur les photos.

Charles et Fabien seront présents à l’exposition Viens voir pour vous accueillir, vous guider et, bien entendu, recueillir les nouvelles photos que vous voudrez bien leur confier.

L’adresse du site est : hindisheim-photosanciennes.fr +33 6 70 58 99 03 Hindisheim

