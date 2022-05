Viens vivre l’Europe ! Club Loisirs de Savines le Lac Savines-le-Lac Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Savines-le-Lac

Viens vivre l’Europe ! Club Loisirs de Savines le Lac, 18 mai 2022, Savines-le-Lac. Viens vivre l’Europe !

Club Loisirs de Savines le Lac, le mercredi 18 mai à 10:00

une journée pour mieux découvrir l’europe et accepter les différences – découvrir différents pays d’europe par le biais de quizz, de chansons, de jeux traditionnels ou à travers le goût. concours de Dessins avec possibilité de gagner des cours d’Anglais de 3 à 17 ans

5 euros sur inscription

une journée pour découvrir l’Europe tout en s’amusant Club Loisirs de Savines le Lac avenue de la combe d’or, 05160 Savines le Lac Savines-le-Lac Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T16:00:00

