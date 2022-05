Viens vibrer avec TIPI TIPI TA, 10 mai 2022, .

Viens vibrer avec TIPI TIPI TA

2022-05-10 18:30:00 – 2022-05-10 19:15:00

EUR Tipi Tipi Ta est la version scénique du livre publié aux Éditions Benjamins Média, dans lequel Christophe Alline et Fred Bigot s’en donnent à cœur joie pour triturer nos chansons d’enfance, des comptines de tous les temps, et nous les restituer rafraichies comme jamais. Avec beaucoup d’inventivité, de douceur et de complicité, les deux compères facétieux nous emmènent dans leur univers et celui des quatre éléments : la terre, l’air, l’eau, le feu. Devant un décor tout droit sorti des pages du livre, ils chantent, jouent de la guitare et d’autres petits instruments bizarres, parfois dansent, accompagnés d’images pleines d’humour, de dessins qui s’animent et d’éclairages enchanteurs.

Spectacle musical (version grand format) du petit rayon magique avec Christophe Alline et Fred Bigot destiné à un public familial dès 1 ans

Participez à ce spectacle familial dans lequel Christophe Alline et Fred Bigot s’en donnent à cœur joie pour triturer nos chansons d’enfance et comptines de tous les temps. Avec beaucoup d’inventivité, de douceur et de complicité, ils nous emmènent dans leur univers et celui des quatre éléments.

Réseau lecture du Thouarsais

