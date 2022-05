Viens taper le boeuf avec Antoine Melchior Fresselines Fresselines FresselinesFresselines Catégories d’évènement: Creuse

FRESSELINES

Viens taper le boeuf avec Antoine Melchior Fresselines Fresselines, 7 mai 2022, FresselinesFresselines. Viens taper le boeuf avec Antoine Melchior le p’art-queterie Fresselines Fresselines

2022-05-07 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-07 23:00:00 23:00:00

Fresselines Creuse le p’art-queterie Fresselines Creuse Fresselines La p’art-queterie, entrée libre, à partir de 20h. Viens taper un boeuf avec Antoine Melchior et ses complices! Ouvert à tous La p’art-queterie, entrée libre, à partir de 20h. le p’art-queterie Fresselines Fresselines

dernière mise à jour : 2022-04-30 par OT de Dun le Palestel

Détails Catégories d’évènement: Creuse, FRESSELINES Autres Lieu Fresselines Fresselines Adresse le p'art-queterie Ville FresselinesFresselines lieuville le p'art-queterie Fresselines Fresselines Departement Creuse

Fresselines Fresselines FresselinesFresselines Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fresselinesfresselines/

Viens taper le boeuf avec Antoine Melchior Fresselines Fresselines 2022-05-07 was last modified: by Viens taper le boeuf avec Antoine Melchior Fresselines Fresselines Fresselines Fresselines 7 mai 2022 Creuse Fresselines

FresselinesFresselines Creuse