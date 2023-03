Viens t’amuser autour de jeux en bois Le Vaumain Le Vaumain Catégories d’Évènement: Le Vaumain

Oise Le Vaumain 0 L’ association « Le Vaumain en Fêtes » , en partenariat avec l’association « Veni Vidi Ludi », vous propose de venir vous amuser autour de jeux en bois ! Des animateurs viendront faire découvrir à vos enfants des jeux d’adresse traditionnels, contemporains et des jeux de table ! Rendez-vous le dimanche 19 mars de 14h30 à 17h30 à la salle des fêtes du Vaumain ! Après midi réservé aux enfants scolarisés (3 ans et plus) accompagnés de leurs parents.

Participation de 2€/enfant, gratuit pour les adultes accompagnateurs. Inscrivez-vous vite, nombre de places limité à 40 enfants ! levaumainenfetes@gmail.com Le Vaumain

