La Suisse Normande, cadre d’exception : « Ses profondes vallées aux versants abrupts et les eaux vives des gorges qui la traversent ont dessiné des paysages aussi magnifiques que surprenants » Ce séjour va permettre aux jeunes de s’aérer, de découvrir de nouvelles activités en plein air tout en profitant d’un véritable dépaysement. Nous souhaitons également faire découvrir les spécificités de cet environnement en allant à la rencontre d’un technicien rivière. Après une période de confinement assez compliquée pour les jeunes, nous avons souhaité partir en séjour afin de « ressouder le lien » entre les jeunes. En effet, en 2020 il était prévu la menée de deux projets de séjours autofinancés créés par et pour les jeunes, la crise sanitaire a totalement bouleversé les projets. Ces derniers n’ayant pu avoir lieu, l’équipe d’animation a souhaité relancer un séjour pour : Renforcer le lien entre les jeunes Partir, vivre un temps de vacances Découvrir un environnement naturel (technicien Rivière ? CPIE Collines Normandes) Echanger, débattre, discuter…

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Gite de Saint Philbert sur Orne Le Bourg, 61430 SAINT PHILBERT SUR ORNE SAINT PHILBERT SUR ORNE

