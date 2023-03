Viens récolter de l’osier ! Le 13 Arbois Catégories d’Évènement: Arbois

Jura

Viens récolter de l'osier ! Le 13, 12 mars 2023, Arbois

2023-03-12 – 2023-03-12

Le 13 13 Grande Rue

Arbois

Jura EUR Participer à une récolte d’osier avec Mathilde, vannière.

Cette récolte servira à préparer deux ateliers en avril pour créer des parasols végétaux dans la cours. unprojetcitoyen@gmail.com Le 13 13 Grande Rue Arbois

