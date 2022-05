VIENS ME VOIR

2022-05-13 – 2022-05-14 13 13 EUR Ne manquez pas "VIENS ME VOIR" au Théâtre Beaux Arts Tabard ! Laurent P., Comédien, ayant eu une certain notoriété, bien sous tous rapport, fidèle mais indépendant, cheveux gris, grand, situation précaire mais de physique très agréable, 43 ans, cherche public, gentil, patient, affectueux, désintéressé, ayant situation confortable pour relation durable et passionnée, mais aussi pour des moments plaisirs et calins. Public pas sérieux, nazis, islamistes et pédophiles s'abstenir. A 43 ans Laurent Pit se lance pour la première fois dans le Stand Up. Enfin du Stand Up pour les vieux! dernière mise à jour : 2022-04-06 par

