Schiltigheim Collège Leclerc Bas-Rhin, Schiltigheim Viens lire à la lampe torche! Collège Leclerc Schiltigheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Schiltigheim

Viens lire à la lampe torche! Collège Leclerc, 21 janvier 2022, Schiltigheim. Viens lire à la lampe torche!

le vendredi 21 janvier 2022 à Collège Leclerc

Expériementer une autre façon de lire, dans un autre lieu, au CDI ou au DAR, avec une lampe torche et des coussins!

15 participants

Lire différemment , à la lampe torche, au collège! Collège Leclerc 9 avenue du 23 Novembre 67300 Schiltigheim Schiltigheim Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T18:30:00;2022-01-21T18:30:00 2022-01-21T19:00:00;2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T19:30:00;2022-01-21T19:30:00 2022-01-21T20:00:00;2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T20:30:00;2022-01-21T20:30:00 2022-01-21T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Schiltigheim Autres Lieu Collège Leclerc Adresse 9 avenue du 23 Novembre 67300 Schiltigheim Ville Schiltigheim lieuville Collège Leclerc Schiltigheim