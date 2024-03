Viens jouer Petit Papillon Main Dans La Main Béziers, lundi 18 mars 2024.

Viens jouer Petit Papillon Lieu d’Accueil Enfant(s) – Parent(s) Lundi 18 mars, 09h00 Main Dans La Main

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-18T09:00:00+01:00 – 2024-03-18T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-18T09:00:00+01:00 – 2024-03-18T12:00:00+01:00

On arrive et on repart quand on veut

Main Dans La Main 18, rue albert arnaud, béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie