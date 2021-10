MONTIGNY-LE-BX Musée de la Ville MONTIGNY-LE-BX “Viens jouer dehors”21-22 Musée de la Ville MONTIGNY-LE-BX Catégorie d’évènement: MONTIGNY-LE-BX

“Viens jouer dehors”21-22 Musée de la Ville, 12 octobre 2021, MONTIGNY-LE-BX. “Viens jouer dehors”21-22

Musée de la Ville, le mardi 12 octobre à 18:30

La place de l’enfant au sein de la ville et la réflexion sur ses besoins spécifiques amènent quelques artistes et aménageurs à proposer à l’enfant des villes de nouvelles formes ludiques dans l’espace public. Très affirmées par leur présence visuelle, ces aires de jeux contrastent avec l’architecture des bâtiments environnants et soulignent avec force la vitalité de l’enfance et l’importance du jeu. Par Stéphane Jacob, commissaire de l’exposition Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. VISITE Le renouveau des aires de jeux en France – 1968-1978 Musée de la Ville Quai François Truffaut MONTIGNY-LE-BX

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T18:30:00 2021-10-12T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: MONTIGNY-LE-BX Autres Lieu Musée de la Ville Adresse Quai François Truffaut Ville MONTIGNY-LE-BX lieuville Musée de la Ville MONTIGNY-LE-BX