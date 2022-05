Viens jouer de l’orgue !

Viens jouer de l’orgue !, 21 mai 2022, . Viens jouer de l’orgue !

2022-05-21 – 2022-05-21 Séances de découverte de l’orgue, instrument étonnant, avec possibilité de jouer l’instrument du conservatoire.

Sur inscription auprès du secrétariat du Conservatoire de musique à Saint-Quentin (03 23 62 29 30), groupes de 6 personnes maximum.

Avec Anne-Gaëlle Chanon, professeur d’orgue au CRD. Infos :

– pour les 6 à 10 ans à 11h

– pour les 11 à 17 ans à 13h30

– pour les plus de 18 ans à 15h Gratuit mais sur réservation car les places sont limitées.

