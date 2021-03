Tourcoing Ludomédiathèque Colette Nord, Tourcoing Viens jouer avec les mots ! Ludomédiathèque Colette Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Viens jouer avec les mots !

Ludomédiathèque Colette, le samedi 20 mars à 15:00

Atelier d’écriture d’une heure à destination du jeune public, dans le cadre de la semaine de la langue française et de la Francophonie 2021. Trois jeux d’écriture seront proposés : l’acrostiche, le cut-up et un jeu sous la forme de « Ce qui me rend heureux… »

Gratuit, sur réservation. 9-12 ans.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T15:00:00 2021-03-20T16:00:00

