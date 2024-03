« Viens je t’emmène visiter ma crèche » multi accueil Joliot Curie Évreux, lundi 18 mars 2024.

« Viens je t’emmène visiter ma crèche » Tout au long de la semaine, les familles sont invitées à venir passer une demi-journée avec son enfant en participant à différents ateliers. 18 – 22 mars multi accueil Joliot Curie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-18T09:00:00+01:00 – 2024-03-18T11:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T14:30:00+01:00 – 2024-03-22T17:00:00+01:00

Lundi 18 mars : « viens je t’emmène dessiner » réalisation d’une fresque.

Mardi 19 mars : « viens je t’emmène écouter, chanter » animation musicale animée par les professionnelles dans chaque section.

Mercredi 20 mars : « viens je t’emmène dans mes différents univers » libre circulation au sein de la crèche. Les enfants pourront aller et venir comme il le souhaite dans différents univers comme sensoriel, manipulation et moteur.

Jeudi 21 mars : « viens je t’emmène jouer avec des objets de récup » proposition d’une matinée sans jouets, utilisation de cartons, de bouchons, de boites réutilisables…

Vendredi 22 mars : « viens je t’emmène danser » pour fêter la fin de cette semaine, les enfants auront la possibilité d’être déguisé et de danser.

Tout au long de la semaine, « viens je t’emmène visiter ma crèche » les familles ont la possibilité de venir partager un temps de jeu avec son enfant et les professionnelles soit le matin à partir de 9h et de 14h30 pour l’après-midi. Sur inscription auprès de l’équipe.

Egalement un atelier « viens me retrouver » pour immortaliser les retrouvailles parents/enfants, nous proposerons aux familles de prendre en photo ce moment. Ces photos seront affichées dans la crèche sur les fresques réalisées le lundi matin.

multi accueil Joliot Curie EVREUX LA MADELEINE Évreux 27000 La Madeleine Eure Normandie