VIENS, JE T’EMMÈNE plus vite, plus haut, plus fort MJC des 4 bornes Metz, vendredi 22 mars 2024.

VIENS, JE T’EMMÈNE plus vite, plus haut, plus fort parcours sensorimoteur Vendredi 22 mars, 10h00 MJC des 4 bornes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T10:00:00+01:00 – 2024-03-22T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T10:00:00+01:00 – 2024-03-22T12:00:00+01:00

L’enfant mène l’adulte au travers d’une parcours « Olympique » sensorimoteur

MJC des 4 bornes rue Etienne Gantrel 57050 METZ Metz 57050 Devant-les-Ponts Moselle Grand Est