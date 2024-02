VIENS, JE T’EMMÈNE plus vite, plus haut, plus fort Maison du lien social Épinal, lundi 18 mars 2024.

Début : 2024-03-18T10:00:00+01:00 – 2024-03-18T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-18T10:00:00+01:00 – 2024-03-18T12:00:00+01:00

L’enfant mène l’adulte au travers d’une parcours « Olympique » sensorimoteur

Maison du lien social 2 rue Maréchal Lyautey 57120 Épinal 88000 Vosges Grand Est